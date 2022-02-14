Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:15Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Турция снизила НДС на основные продукты питания для борьбы с инфляцией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Турции с понедельника снизили НДС на основные продукты питания в рамках мер по борьбе с инфляцией.

Налог уменьшен до 1% с 8%, говорится в сообщении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Правительство также ожидает, что вдобавок к государственным мерам продовольственные компании добровольно снизят цены на 7%. Рост стоимости продуктов питания играет значительную роль в ускорении инфляции, подчеркнул президент.

Потребительские цены в Турции в январе подскочили на 48,69% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, показали официальные данные. Инфляция достигла максимума за 20 лет. При этом многие эксперты утверждают, что в действительности уровень инфляции превысил 115%.

Экономисты полагают, что страна столкнулась с высокой инфляцией главным образом из-за политики Эрдогана, который давит на ЦБ Турции с целью снижения базовой ставки. По мнению президента, такие меры простимулируют экономический рост.

Турецкий Центробанк в результате давления понизил базовую ставку на 500 базисных пунктов, до 14% в сентябре прошлого года, однако отказался от дальнейшего снижения на заседании в январе.

После этого турецкая лира достигла минимума в декабре, когда курс нацвалюты упал ниже 15 лир/$1. По данным на 12:55 по Москве понедельника турецкая нацвалюта торговалась на уровне 13,51 лиры/$1 после падения до 13,52 лиры/$1 ранее в ходе торгов.

Турция

Новости

Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком

Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком

ФНБ в январе вырос до 13,61 трлн руб.

В Минфине считают, что его концепция по криптовалютам отвечает на все вопросы ЦБ

Прокачка "Газпрома" через Украину слегка выросла после минимальных значений в выходные

Прокачка "Газпрома" через Украину слегка выросла после минимальных значений в выходные

Brent подорожала до $95,6 за баррель

Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 4,3%

Рубль заметно снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитических рисков

Рубль заметно снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитических рисков

Fitch понизило рейтинги Турции до "B+" с "BB-", прогноз - "негативный"

Заявление Банка России: Взвейтесь, ястребы, орлами

Заявление Банка России: Взвейтесь, ястребы, орлами

ГК "Русагро" зафиксировала до 31 июля цену реализации сахара в 47 руб. за кг

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });