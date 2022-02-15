Московский офис "Роскосмоса" достроят в 2023 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Национальный космический центр в Филях, в котором разместится центральный офис "Роскосмоса" должны достроить в 2023 году, он будет сдан в эксплуатацию в 2024 году, заявил "Ведомостям" первый замгендиректора госкорпорации Максим Овчинников.

Его спросили, есть ли сложности с финансированием этой стройки, а также строительства космодрома Восточный.

Он отметил, что на стройплощадке Национального центра все работы ведет правительство Москвы и московский стройкомплекс и они же обеспечивают финансирование стройки. В госкорпорации рассчитывают, что благодаря этому строительству Центр Хруничева сможет окончательно решить все свои финансовые проблемы к концу 2024 года и 20 тысяч сотрудников "Роскосмоса" получат "достойные рабочие места".

"Отмечу, что речь идет не о продаже земли предприятия, а о создании технопарка на высвобождаемых, т. е. не задействованных в работе завода территориях", - подчеркнул Овчинников.

"Старт для "Ангары" на "Восточном" планируется достроить до конца текущего года, а в 2023 году продолжится параллельный монтаж и испытания специального технологического оборудования, и в конце этого же года планируется осуществить первый пуск ракеты-носителя", - добавил он.

По словам Овчинникова, в 2021 году арматура и другие стройматериалы подорожали от 30% до 60%, что скажется на стоимости всех проектов. "В связи с этой проблемой приняты соответствующие распорядительные документы правительства Российской Федерации, которые позволяют пересматривать стоимость сметы проектов при определенных условиях. Поэтому ни одна из строек не будет остановлена, все будет обеспечено в срок как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения, как мы надеемся, ввода в эксплуатацию этих объектов", - заверил он.

На вопрос о возможном дефиците рабочих на строительстве объектов Восточного, замгендиректора "Роскосмоса" ответил что "Амурская область, впрочем, как и весь Дальний Восток, характеризуется, к сожалению, существенным дефицитом не только трудовых ресурсов, но и строительных материалов".

"Мы совместно с федеральными органами исполнительной власти делаем все возможное, чтобы этот дефицит максимально восполнить. Обеспечиваем необходимые условия для привлечения трудовых ресурсов, в том числе из зарубежных стран, их доставку, прохождение миграционных процедур и карантина", - подчеркнул Овчинников.

Национальный космический центр строят на территории завода имени Хруничева. В комплексе в 47-этажной башне разместится штаб-квартира "Роскосмоса", к ней будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами. Высота башни со шпилем составит, по разным оценкам, от 267 до 288 метров.