В Минфине подсчитали расходы бюджета на выплаты по топливному демпферу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Решение о донастройке механизма демпфера было принято с целью удержания розничных цен на бензин и дизель в пределах инфляции, так как в текущих макроэкономических условиях из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть экспорт для нефтяных компаний является более привлекательным, что оказывало давление на цены для потребителей на внутрироссийском рынке", - заметил он.

Законопроектом увеличивается размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива - с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизельному топливу.

"Повышение коэффициента компенсации до 83% является достаточным для формирования оптимального соотношения между ценами экспортного паритета, на которые ориентируются нефтяные компании, и ценами реализации в оптовом сегменте. Тем самым будут созданы исчерпывающие экономические стимулы для переориентации необходимых поставок на внутренний рынок", - заявил Сазанов.

Также с 20% до 15% уменьшается допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизельного топлива над ее индикативной ценой. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.

"За счёт увеличения компенсационных выплат от государства нефтяные компании смогут устанавливать отпускные цены, которые должны обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах", - уверен замминистра.

По его словам, общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера для защиты внутреннего топливного рынка составит 650,7 млрд рублей за период 2022-2024 гг при их вступлении в силу с 1 апреля текущего года (расчёты делались при цене на нефть $80/барр. и курсе 74 руб./$).

"При этом мы предусмотрели частичную компенсацию расходов бюджета за счет корректировки НДПИ, через которую будет компенсировано порядка 50%. Это отвечает задаче сохранения стабильности доходов бюджета для исполнения всех расходных обязательств государства, в том числе социальных", - подчеркнул Сазанов.

Таким образом, сами индикативные цены не меняются, подтверждали ранее источники "Интерфакса": по бензину на 2022 год она остается 55,2 тыс. руб. за тонну, а по дизтопливу - 52,25 тыс. руб./т. На 2023 г. по бензинам остается 56,9 тыс. руб./с, на 2024 г. - 58,65 тыс. руб. за тонну, на 2023 г. по дизтопливу - 53,85 тыс. руб. за тонну, на 2024 г. - 55,5 тыс. руб. за тонну.

Сазанов ранее говорил, что 50% расходов на выплату нефтяным компаниям по демпферу планируется покрыть за счет увеличения НДПИ, а еще 50% за счет Фонда национального благосостояния (направляются средства, которые должны были пойти в фонд, но не попадут в результате изменения).

Предполагается, что законопроект вступит в силу через месяц после принятия, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода. После одобрения правительства законопроект должен быть рассмотрен Госдумой и т.д.

Сазанов ранее заявлял, что параметры демпфера не будут меняться задним числом, поскольку это чревато выпадающими доходами бюджета.

Таким образом, индикативная цена по бензинам в 2022 году вырастет на 5,5% (с 52,3 тыс. руб./т в 2021 г.), хотя и не с 1 января, по дизтопливу - на 3% (с 50,7 тыс. руб./т в 2021 году).

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.