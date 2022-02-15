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Berkshire приобрела почти 15 млн акций Activision Blizzard в IV квартале

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела 14,7 млн акций разработчика видеоигр Activision Blizzard в четвертом квартале 2021 года, и эта инвестиция уже принесла свои плоды.

Принадлежащий Berkshire пакет акций компании на конец года оценивался в $975 млн. Однако в январе Microsoft Corp. объявила о покупке Activision Blizzard, благодаря чему стоимость акций последней выросла на 22,5% в этом году. Исходя из стоимости бумаг компании на закрытие рынка в понедельник, принадлежащий Berkshire пакет стоит $1,19 млрд, отмечает MarketWatch.

В четвертом квартале Berkshire также приобрела порядка 10 млн акций Chevron Corp. и в настоящее время владеет 38,2 млн акций нефтекомпании, стоимость которых на конец прошлого года составляла $4,49 млрд. Еще год назад Berkshire владела 48,5 млн акций Chevron, однако продала крупный пакет бумаг компании в первом полугодии 2021 года.

Инвесткомпания Баффета в минувшем квартале полностью избавилась от акций израильской фармкомпании Teva Pharmaceutical, продав 42,8 млн ее бумаг, а также сократила свои вложения в ряд других фармкомпаний - Bristol Myers Squibb Co., Abbvie Inc. и Royalty Pharma Plc.

Помимо этого, Berkshire приобрела акции бразильской финтех-компании NU Holdings, которая вышла на открытый рынок в декабре. На конец года инвесткомпании принадлежало 107 млн акций NU.

Berkshire также сократила доли в компаниях Marsh & McLennan Cos., Mastercard Inc., Visa Inc. и Charter Communications Inc.

Berkshire также объявила во вторник, что давний друг Баффета, 96-летний Том Мерфи, покидает совет директоров Berkshire, в который он входил с 2003 года.

Мерфи, восстанавливающийся после COVID-19, посчитал, что ему будет лучше завершить работу в совете директоров Berkshire, однако он остается ее крупным акционером, заявил Баффет.

Berkshire Activision Blizzard

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