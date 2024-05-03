Apple сократила квартальную чистую прибыль и выручку

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Apple Inc. сократила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале (завершился 30 марта), однако показатели превзошли ожидания экспертов.

Выручка компании в отчетный период составила $90,8 млрд против $94,8 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $90,4 млрд.

Чистая прибыль в минувшем квартале снизилась до $23,6 млрд с $24,2 млрд годом ранее. Тем временем показатель в расчете на акцию повысился до $1,53 c $1,52 годом ранее, тогда как консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение до $1,51 на акцию.

Компания перестала давать прогнозы во время пандемии коронавируса, однако финансовый директор Лука Маэстри в ходе пресс-конференции с аналитиками отметил, что ожидает подъема выручки на 1-3% в текущем квартале. Консенсус-прогноз предполагает выручку в $83 млрд, что соответствует росту на 1,9%.

Также Маэстри заявил, что компания потратила на НИОКР свыше $100 млрд за последние пять лет.

Квартальная выручка компании от продаж iPhone упала на 10,5%, до $45,96 млрд, в то время как эксперты ожидали снижения до $46,3 млрд.

Доход от продажи компьютеров Mac повысился на 3,9%, до $7,45 млрд, выручка от реализации iPad составила $5,56 млрд, показатель сократился на 16,7% в годовом выражении.

Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) выросла на 14% и достигла $23,87 млрд. Доход от реализации носимых устройств и аксессуаров снизился на 9,6% и составил $7,91 млрд.

Продажи Apple в Китае (включая Гонконг и Тайвань) во втором финквартале сократились до $16,4 млрд с $17,8 млрд годом ранее. Выручка в Северной и Южной Америке уменьшилась до $37,3 млрд с $37,8 млрд, в Европе - выросла до $24,1 млрд с $23,95 млрд, в Японии - опустилась до $6,3 млрд с $7,2 млрд.

Apple также объявила о расширении программы обратного выкупа акций на дополнительные $110 млрд и увеличении размера квартальных дивидендов до 25 центов на акцию. Год назад размер объявленного buyback составлял $90 млрд, дивиденды - 24 цента на акцию.

С начала 2024 года капитализация Apple опустилась на 10% и составляет $2,67 трлн.