Чистый убыток "Роснано" в 2023 году сократился в 3,3 раза до 8,8 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Роснано" по РСБУ в 2023 году составил 8,8 млрд рублей, сократившись в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухотчетности компании.

Выручка "Роснано" в 2023 году упала в 5,9 раза до 2,4 млрд рублей. Убыток от продаж возрос почти вдвое и составил 4,1 млрд рублей.

Убыток до налогообложения составил 8,8 млрд рублей, сократившись в 3,2 раза.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Роснано", в 2023 году компании удалось увеличить стоимость портфельных компаний на 15%, сократить операционные расходы на 33%, увеличить операционную прибыль по МСФО (до выплаты процентов) до 4 млрд рублей.

"Ставшая за три года нормой "деятельность в условиях неопределенности на грани несостоятельности" пополнила копилку навыков группы важными качествами – надежностью и живучестью. Мы настроены исполнять все обязательства по долгам, и наша уверенность подкреплена безусловной поддержкой правительства и Минфина", - прокомментировал управляющий финансовый директор "Роснано" Владислав Юнусов, слова которого передала пресс-служба компании.

Ранее в интервью газете "Ведомости" Юнусов заявлял, что с 2021 года выплаты по кредитам и облигациям составили 116 млрд рублей, из которых 37 млрд рублей – проценты и купоны. Большую часть этих средств "Роснано" погасило самостоятельно.

Юнусов напомнил, что "Роснано" и федеральные органы власти достигли договоренностей с банками о единовременном погашении задолженности компании с эффективным дисконтом 20%.

"Когда сделки по долгу будут завершены, компания сможет продолжить выполнять свою функцию по развитию наукоемких инвестиций за счет частного и собственного капитала – операционно "Роснано" сейчас самодостаточна", - заявил Юнусов.