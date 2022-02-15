Греф "исключительно положительно" оценил замену Игнатьева Швецовым в набсовете Сбербанка

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Замена в набсовете Сбербанка бывшего главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева Сергеем Швецовым, пока занимающим пост первого зампреда Банка России, оценивается исключительно положительно, заявил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Наша реакция на приход Сергея Швецова исключительно положительная, потому что он профессионал с большой буквы. А кого он будет представлять? Он независимый директор, но будет выдвинут Центральным банком, поэтому, я думаю, что в том числе и интересы Центрального банка будет представлять. В общем это не имеет такого большого значения, когда мы получаем профессионала такого уровня, который будет добросовестно исполнять свои обязанности", - заявил Греф.

Он выразил благодарность Игнатьеву, который длительное время был и членом набсовета Сбербанка, и возглавлял его. "Он такой очень детальный, очень внимательный член наблюдательного совета, всегда с карандашом и с ручкой изучал каждый лист нашей отчетности, каждую цифру, он всегда был очень активен, задавал всегда много вопросов. Это очень важно для стимулирования нашей тщательной работы и нашей работы во взаимодействии с наблюдательным советом. Он один из тех людей, кто задавал тон все это время. Я ему очень благодарен", - добавил Греф.

О том, что Швецов, покидающий Банк России в середине марта, будет представлять ЦБ в набсовете Сбербанка, заявила на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она не ответила на вопрос, планирует ли Игнатьев, являющийся сейчас ее советником, покинуть Банк России. "Что касается кадровых разных решений, мы обычно о них объявляем, когда они приняты", - сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что правительство выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (с 21 марта покидает Банк России) и помощника президента РФ Максима Орешкина. Сергей Игнатьев, который в прошлом году был выдвинут в набсовет в правительственном списке кандидатов, в распоряжении не упомянут.

Игнатьев избирается в набсовет с 2000 года, много лет был его председателем, а сейчас является зампредом совета (председатель - Силуанов).

Швецов ранее входил в набсовет Сбербанка, но в 2020 году покинул его после того, как ЦБ продал правительству 50% акций банка и в рамках акционерного соглашения обязался сократить число своих представителей в набсовете кредитной организации.

Сейчас в набсовет Сбербанка помимо Игнатьева и трех кандидатов из правительственного списка входят бывший партнер Capital Group, эксперт по инвестициям и устойчивому развитию (ESG) Натали Брагински-Мунье, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, экс-премьер Финляндии, старший советник East Office of Finnish Industries Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.