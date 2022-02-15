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Фьючерсы на индексы США растут на новостях об отводе войск РФ от границы Украины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы активно поднимаются во вторник на сигналах смягчения напряженности между Россией и Украиной.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Кроме того, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

"Смягчение геополитической напряженности спровоцировало приток средств инвесторов в рисковые активы этим утром и подтолкнуло вверх фьючерсы на американские фондовые индексы", - отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

На этих новостях цены на нефть упали более чем на 2%, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Вслед за ценами на нефть акции Exxon Mobil Corp. дешевеют на 2% на предварительных торгах вторника, котировки Chevron Corp. снижаются на 2,2%.

Участники рынка также продолжают следить за отчетностью крупных компаний за четвертый квартал прошлого года и другими корпоративными новостями.

Акции Restaurant Brands International (RBI) подскочили в цене на 3,1% после того, как компания, владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в четвертом квартале увеличила прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Marriott International, оператора крупнейшей в мире гостиничной сети, увеличилась на 2,9% благодаря новости, что компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2021 года.

Котировки американского производителя ветеринарных препаратов Zoetis Inc. повысились на 0,5%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале прошлого года, а также дала сильный прогноз на текущий год.

Бумаги 3M Co. дорожают на 0,8%, несмотря на то, что аналитики японской финкомпании Mizuho ухудшили целевую цену для них до $170 со $180 с сохранением рекомендации "нейтрально".

Рыночная стоимость Intel Corp. увеличилась на 1,2% на новости, что компания покупает израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд.

Капитализация Whirlpool Corp. растет на 2,7%. Американский производитель бытовой техники одобрил 25%-ное увеличение квартальных дивидендов - до $1,75 с $1,4 на акцию и намерен выделить дополнительно $2 млрд на обратный выкуп акций.

Котировки мартовских фьючерсов на индекс Standard & Poor's 500 к 16:12 по московскому времени выросли на 1,46% и составляли 4458 пунктов, на индекс Dow Jones - на 1,14%, до 34864 пунктов. Цена фьючерсов на март на индекс Nasdaq 100 к этому времени подскочила на 1,99% - до 14537 пунктов.

США Украина

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