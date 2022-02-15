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Минск и Москва намерены в 2022 г. создать совместные налоговые и таможенные структуры

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В нынешнем году планируется создать совместные белорусско-российские структуры в таможенной и налоговой сферах, сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Владимир Амарин.

"В рамках Союзного государства синхронизируются налоговые и таможенные системы. В этих сферах будут заключены договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами", - сказал Амарин во вторник. Замгоссекретаря СГ цитирует госагентство БелТА.

"Предполагается создание совместного консультативного органа - Комитета Союзного государства по налоговым вопросам, а также межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Постоянный комитет Союзного государства активно подключился к этой работе во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом Беларуси и Федеральной таможенной службой РФ, прорабатываются вопросы создания и финансирования этого центра из бюджета Союзного государства уже с июля 2022 года", - добавил он.

Амарин подчеркнул, что союзные программы, утвержденные президентами Белоруссии и России в ноябре 2021 г., нацелены на создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования. "Одно из стратегических направлений - сближение макроэкономической политики и формирование условий для поддержки бизнеса, создание новых совместных проектов. Должны быть унифицированы положения законодательства России и Беларуси в сфере стратегического планирования, подписано соглашение между правительствами о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства", - подчеркнул он.

"На площадке Союзного государства ведется активная работа по созданию условий для упрощения и ускорения трансграничной торговли между хозяйствующими субъектами посредством признания электронной цифровой подписи в электронном документе. С участием Евразийского банка развития разработан соответствующий проект соглашения, который проходит согласование в России и Беларуси", - добавил он.

Союзное государство Белоруссия

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