Медведев счел недостаточным уровень российско-белорусской интеграции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В вопросе создания единой валюты Союзного государства России и Белоруссии не стоит забегать вперед, уровень интеграции двух стран пока недостаточен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Уровень интеграции пока недостаточен. Это все понимают и все об этом говорят - и президент нашей страны об этом говорил, и Александр Григорьевич Лукашенко об этом говорил", - сказал он в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Интерфаксу".

Как пояснил Медведев, "по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты".

"Но здесь точно нельзя забегать вперед", - подчеркнул он. По его словам, единая валюта - это следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания.

При этом Медведев привел в пример ЕС, где, по его словам, несмотря на достаточно высокий уровень экономик стран-участниц, существует разница между отдельными государствами, что порой создает проблемы для функционирования единой валюты.

"Сейчас британцы выскочили из Европейского союза, я думаю, что они еще неоднократно пожалеют о том, что они сделали. Потому что их экономические возможности сузились, у них периодически возникают остановки производств, предприятий, им чего-то не хватает, энергетический кризис. Поэтому те, кто выскакивает из интеграционных объединений, как правило, об этом жалеют", - добавил Медведев.