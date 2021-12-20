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В Белоруссии назвали сроки создания объединенного с РФ энергорынка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России заработает с 1 января 2024 года. Об этом заявил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич на пресс-конференции в Минске.

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С этой даты рынок начнет работать в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования, пояснил он со ссылкой на союзную программу РФ и Белоруссии.

"А с 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран - как производителям, так и потребителям электроэнергии", - отметил Каранкевич.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщал, что общий газовый рынок России и Белоруссии мог бы начать функционировать уже с 1 января 2022 года, а на рынок электроэнергии потребуется 3-4 года. "В отличие от газового рынка, где создана вся инфраструктура, здесь (в электроэнергетике - ИФ) её пока нет. Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединён, возможно, в течение 3-4 лет", – говорил посол.

Белоруссия Виктор Каранкевич

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