Уолл-стрит выросла во вторник на новостях об отводе войск РФ от украинской границы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник, прервав серию из трех снижений кряду благодаря сигналам ослабления напряженности на границе между Россией и Украиной.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

"Смягчение геополитической напряженности спровоцировало приток средств инвесторов в рисковые активы этим утром и подтолкнуло вверх фьючерсы на американские фондовые индексы", - отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

На этих новостях цены на нефть упали более чем на 2%, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Вслед за ценами на нефть акции Exxon Mobil Corp. подешевели на 1,3%, котировки Chevron Corp. снизились на 0,7%.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные министерства труда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,5%, второго - на 9,1%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале повысился до 3,1 пункта с минус 0,7 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема - до 12,2 пункта.

Участники рынка также продолжают следить за отчетностью крупных компаний за четвертый квартал прошлого года и другими корпоративными новостями.

Акции Restaurant Brands International (RBI) выросли в цене на 3,6% после того, как компания, владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в четвертом квартале увеличила прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Marriott International, оператора крупнейшей в мире гостиничной сети, увеличилась на 5,8% благодаря новости, что компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2021 года.

Котировки американского производителя ветеринарных препаратов Zoetis Inc. повысились на 0,7%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале прошлого года, а также дала сильный прогноз на текущий год.

Бумаги 3M Co. подешевели на 0,4% после того, как аналитики японской финкомпании Mizuho ухудшили целевую цену для них до $170 со $180 с сохранением рекомендации "нейтрально".

Рыночная стоимость Intel Corp. увеличилась на 1,8% на новости, что компания покупает израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд.

Капитализация Whirlpool Corp. выросла на 4%. Американский производитель бытовой техники одобрил 25%-ное увеличение квартальных дивидендов - до $1,75 с $1,4 на акцию и намерен выделить дополнительно $2 млрд на обратный выкуп акций.

Акции оператора системы электронных платежей MoneyGram International Inc. подскочили на 19,5% на новости, что компанию покупает инвестиционный фонд Madison Dearborn Partners LLC (MDP) за $1,8 млрд.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали акции разработчика программного обеспечения Salesforce.com Inc. и самолетостроительного концерна Boeing Co., подскочившие на 3,8% и 3,6% соответственно. Кроме того, цена бумаг American Express и Nike Inc. выросла более чем на 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 1,22% и составил 34988,84 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,58% - до 4471,07 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,53% и составил 14139,76 пункта.