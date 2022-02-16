Минпромторг предложил уравнять господдержку транспорта на разных видах газа

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Государственное субсидирование газомоторной техники может быть увеличено с нынешних 3,3 млрд рублей в год и подержка транспорта транспорта на сжиженном газе природном (СПГ) сокращена до уровня поддержки техники на компримированном природном газе (КПГ), пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на проект изменения правил субсидирования газомоторной техники, который Минпромторг выложил на сайте regulation.gov.ru. В нем речь идет о снижении предельного размера субсидии СПГ-технику. Так, для автобусов массой до 5 т и машин до 3,5 т субсидия в 2022 году составит 240 тысяч рублей на единицу вместо нынешних 300 тысяч рублей. Предполагается, что субсидии продолжат уменьшаться по всем категориям транспорта и к 2024 году они сравняются с сравнявшись с субсидиями для машин на КПГ.

С 2020 года господдержка для ряда автобусов и грузовиков на КПГ была снижена в два раза, тогда как для техники на СПГ сохранилась в полном объеме, напоминает издание.

В декабре 2021 года на совещании у вице-премьера Юрия Борисова председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявлял, что "громадные" субсидии для техники на СПГ "ломают весь рынок". Он отмечал, что "Газпром" развивает сеть метановых заправок. "Но загруженность заправок сегодня составляет 34%, то есть мы работаем в убыток", - говорил Зубков. Борисов, в свою очередь, признавал необходимость дополнительной поддержки сегмента.

Через несколько дней после этого совещания Минпромторг предложил изменить подход к субсидированию: не увеличивать субсидии для техники на КПГ, а снизить их на СПГ. В министерстве подчеркивали, что это позволит уменьшить затраты бюджета на единицу техники и повысить эффективность субсидии, отмечает газета.

3 февраля, по итогам совещания с участием вице-премьеров Борисова, Александра Новака и Андрея Белоусова, Новак сообщал, что необходимо "рассмотреть возможность стимулирования приобретения транспорта не на КПГ, а на СПГ, с тем, чтобы построить заводы мини-СПГ и загрузить газовые заправки на основных магистралях".

Собеседники "Коммерсанта", знакомые с ходом обсуждения, отмечают, что увеличение бюджета на газомоторную программу "считается практически решенным". После совещания 3 февраля аппарат правительства запросил у участников рынка оценку мер стимулирования, в том числе по субсидиям. Появившийся на regulation.gov.ru проект Минпромторга может быть актуализирован по итогам дополнительной экспертизы, полагает источник газеты.

В аппарате Борисова изданию подтвердили, что по итогам совещания 3 февраля общий объем субсидирования спроса на газомоторную технику (КПГ и СПГ) предложено увеличить с нынешних ежегодных 3,3 млрд рублей. В аппарате отметили, что Минпромторгу поручено согласовать предложение с Минфином и Минэкономики. Одновременно профильным ведомствам дано поручение дать предложения по оптимизации механизмов поддержки.

Как сообщила "Коммерсанту" вице-президент группы "ГАЗ" Елена Матвеева, необходимость выравнивания субсидий не сводилась только к их снижению на СПГ-транспорт. "Речь шла о повышении стимулирования продаж техники, работающей на компримированном газе. Именно она может обеспечить массовый охват в городском пассажирском и коммунальном транспорте и решить задачу расширения рынка газомоторной техники, а также окупаемости заправок", - отметила Матвеева.