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"Газпром" попросил Путина увеличить субсидии на развитие в РФ газомоторного транспорта

"Газпром" попросил Путина увеличить субсидии на развитие в РФ газомоторного транспорта
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" попросил президента РФ Владимира Путина об увеличении субсидий, стимулирующих перевод автотранспорта на газомоторное топливо, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо главы совета директоров компании Виктора Зубкова.

Как отмечает издание, в письме президенту от 3 сентября Зубков предложил увеличить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование (ГБО) и их производство. Президент согласился с предложениями, в Минэнерго их также поддержали.

В "Газпроме" подтвердили отправку письма, отметив, что "реализация предложений позволит значительно снизить транспортную составляющую в себестоимости товаров и услуг". В пресс-службе правительства сообщили, что вопрос пока прорабатывается. Согласно предложениям Зубкова, расходы на переоборудование транспорта нужно увеличить вдвое, до 1,4 млрд руб. в год.

Также в письме предлагается уравнять субсидии на производство машин на компримированном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ). Сейчас на автобус большого класса на КПГ субсидия составляет 1,19 млн руб., на СПГ - 3,4 млн руб. "при сопоставимой стоимости, что уменьшает количество потенциальных покупателей транспорта на КПГ и снижает заинтересованность в производстве", пишет газета, ссылаясь на письмо. Общий объем субсидий по данному направлению на текущий год - 3,3 млрд руб. Участники рынка отмечают, что он уже в целом исчерпан, но лимиты еще есть.

Кроме того, в письме Зубкова говорится, что переводу автотранспорта на газ в РФ препятствуют административные барьеры. В частности, отмечается, что с июля действие ГОСТ 33670-2015 распространилось "на все случаи внесения изменений в конструкцию транспортных средств", в результате чего для установки ГБО теперь обязательна проверка безопасности непосредственно в испытательной лаборатории.

Газпром Владимир Путин Виктор Зубков

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