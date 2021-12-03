В "Газпроме" заявили об убыточности метановых АЗС

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков попросил субсидий у вице-премьера Юрия Борисова

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Метановые автозаправки сейчас загружены лишь на 34% и работают в убыток, поэтому необходимо масштабировать работу по развитию рынка газомоторного топлива и техники на метане, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на совещании с вице-премьером Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива.

Зубков напомнил, что "Газпром" уже давно развивает сеть АГНКС (метановых заправок), концу 2021 года у компании их должно стать 648.

"И все эти годы нам говорили как: "Опережающим будет развитие заправок, тогда и будем мы поддерживать транспорт, выделять деньги, больше его производить". Но что получается? Мы строим заправки, хорошо, что не мы одни сейчас их строим... Но загруженность заправок сегодня составляет 34%, то есть мы работаем в убыток. Мы потратили десятки миллиардов долларов, чтобы построить заправки, но работаем в убыток, так как нет машин", - сказал Зубков.

Он напомнил, что просил президента Владимира Путина помочь в решении спорных моментов, возникших в системе развития рынка газомоторного топлива России.

"Алексей Борисович Миллер обращался к председателю правительства Михаилу Мишустину и тоже просил (увеличить субсидии до - ИФ) 7,1 миллиарда рублей. Но там было предложено 5,3 миллиарда рублей субсидии на КПГ и 1,8 миллиарда рублей субсидии на СПГ", - сказал Зубков.

Среди спорных моментов, которые сложились на рынке газомоторного топлива, он назвал тот факт, что лишь 27 регионов сегодня имеют право на субсидии из бюджета для создания метановых заправок. Также слишком зарегулированными "Газпрому" представляются правила переоборудования автомобильного транспорта. "И теперь эти субсидии для СПГ сделали громадные, и они сегодня ломают весь рынок", - добавил Зубков.

"Поэтому, Юрий Иванович, какая моя просьба, мы не хотим, чтобы эти заправки стояли загруженными на 34% и генерировали те убытки, которые мы сегодня несем... Вы правильно сказали, масштабировать сегодня надо всю эту работу, которую проделали наши предприятия, чтобы эта линейка заработала, чтобы наши заправки были загружены на 70-80-100%. Тогда мы считаем, что наша задача выполнена", - заключил он.

Зубков отметил, что глава государства поддержал его обращение и дал поручение правительству разобраться в указанных в письме вопросах.