Тинькофф банк запустит рефинансирование и оформление ипотеки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк сообщил, что запустил рефинансирование ипотеки для части клиентов и полностью сделает его доступным для всех до конца первого квартала 2022 года.

"На первом этапе клиентам "Тинькофф" будет доступно рефинансирование ипотечных кредитов из других банков. До конца 2022 года "Тинькофф" также запустит оформление ипотеки на первичное и вторичное жилье", - говорится в сообщении.

Кредитная организация запустит ипотеку в цифровом виде: оформление документов и выдача кредита будут происходить полностью онлайн, клиентам не нужно будет приезжать в офис ни на одном этапе сделки, включая оформление электронной подписи.

Сейчас ставка рефинансирования ипотеки в Тинькофф банке составляет от 8,9% годовых, максимальная сумма - 30 млн рублей, срок - до 30 лет. На первом этапе можно рефинансировать ипотеку на квартиры на вторичном рынке, отмечает банк.

Тинькофф банк начал выдавать первые ипотечные кредиты в тестовом режиме в июне 2021 года, тогда ипотека была запущена для сотрудников группы (они получили свыше 1 млрд рублей на покупку готового жилья).

О том, что Тинькофф банк, несколько лет развивавший проект ипотечного кредитования по агентской схеме и свернувший его весной 2019 года, думает о запуске ипотечного направления, в конце 2020 года заявил его гендиректор Оливер Хьюз.

Сервис "Тинькофф ипотека" был запущен в мае 2015 года, банк работал по агентской схеме с другими кредитными организациями, то есть сам ипотеку не выдавал. Весной 2019 года группа приняла решение закрыть этот сервис, объяснив это решение тем, что выбранная модель не может быть прибыльной в России. На тот момент с сервисом работало 11 банков-партнеров. "Тинькофф" планировал сосредоточиться на кредитовании под залог недвижимости.

Предполагалось, что группа "Тинькофф" запустит ипотеку для клиентов в октябре-ноябре 2021 года. Группа обсуждала варианты партнерств по этому направлению с различными компаниями, заявил в августе прошлого года CEO TCS Оливер Хьюз.

Позднее финансовый директор Тинькофф банка Илья Писемский сообщил, что полноценное ипотечное кредитование будет запущено в первом полугодии 2022 года, до этого банк запустит рефинансирования ипотеки других банков.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".