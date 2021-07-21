Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Группа Тинькофф начала тестировать ипотеку на сотрудниках

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Группа Тинькофф запустила в тестовом режиме ипотечное кредитование и пока выдает эти кредиты сотрудникам. Осенью она может расширить это направление на всех клиентов осенью, говорится в обзоре SberCIB Investment Research по итогам встречи с главой TCS Group Оливером Хьюзом и председателем правления Тинькофф банка Станиславом Близнюком.

"Мы полагаем, что TCS Group может предложить конкурентный продукт в данной области, осуществив до этого секьюритизацию кредитов под залог жилой недвижимости", - пишут аналитики SberCIB.

Они отмечают, что руководство TCS Group по-прежнему видит большой потенциал роста во многих областях, в том числе в сегменте по управлению активами состоятельных клиентов, в страховании, в сфере услуг для малого и среднего бизнеса, в развитии направления оплаты онлайн-покупок по частям (buy now pay later) и lifestyle-сервисов.

"Несмотря на все сложности, TCS Group постепенно наращивает обороты в сегменте страхования - этот рынок в России еще недостаточно освоен, и на нем возможен прорыв. Ранее в этом году ЦБ РФ поднимал вопрос о включении страхования в расчет полной стоимости кредита (ПСК), однако сейчас эта тема, видимо, отошла на второй план, а TCS Group привыкла адаптироваться к любым изменениям регулирования", - считают аналитики.

По их данным, что lifestyle-сервисами сейчас пользуется свыше 1 млн клиентов группы (наиболее популярные - оплата на АЗС, бронирование путешествий и билетов). TCS при этом не планирует продвигать собственный маркетплейс, стратегия основана на создании партнерств и развитии онлайн-сервисов как составной части решений для розничного бизнеса.

О том, что Тинькофф банк, несколько лет развивавший проект ипотечного кредитования по агентской схеме и свернувший его весной 2019 года, думает о запуске ипотечного направления, в конце 2020 года заявил Оливер Хьюз. Сервис "Тинькофф ипотека" был запущен в мае 2015 года, банк работал по агентской схеме с другими кредитными организациями, то есть сам ипотеку не выдавал. Весной 2019 года группа приняла решение закрыть этот сервис, объяснив это решение тем, что выбранная модель не может быть прибыльной в России. На тот момент с сервисом работало 11 банков-партнеров. "Тинькофф" планировал сосредоточиться на кредитовании под залог недвижимости.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

TCS Group Тинькофф SberCIB Investment Оливер Хьюз Станислав Близнюк Олег Тиньков Банк России

Новости по теме

Новости

На рынке грузоперевозок возник дефицит вагонов из-за роста спроса

Рубль в среду незначительно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в среду незначительно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Фондовый рынок США уверенно вырос после падения накануне

Рынки акций Европы закрылись ростом после падения накануне

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Эксплуатация истребителя Checkmate будет в 7 раз дешевле, чем у F-35

Гуцериев передал контроль над "Славкалием" своему брату

Nasdaq выделит площадку для торговли акциями частных компаний в отдельный бизнес

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

Биткойн торгуется у минимума с начала 2021 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');