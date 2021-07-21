Группа Тинькофф начала тестировать ипотеку на сотрудниках

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Группа Тинькофф запустила в тестовом режиме ипотечное кредитование и пока выдает эти кредиты сотрудникам. Осенью она может расширить это направление на всех клиентов осенью, говорится в обзоре SberCIB Investment Research по итогам встречи с главой TCS Group Оливером Хьюзом и председателем правления Тинькофф банка Станиславом Близнюком.

"Мы полагаем, что TCS Group может предложить конкурентный продукт в данной области, осуществив до этого секьюритизацию кредитов под залог жилой недвижимости", - пишут аналитики SberCIB.

Они отмечают, что руководство TCS Group по-прежнему видит большой потенциал роста во многих областях, в том числе в сегменте по управлению активами состоятельных клиентов, в страховании, в сфере услуг для малого и среднего бизнеса, в развитии направления оплаты онлайн-покупок по частям (buy now pay later) и lifestyle-сервисов.

"Несмотря на все сложности, TCS Group постепенно наращивает обороты в сегменте страхования - этот рынок в России еще недостаточно освоен, и на нем возможен прорыв. Ранее в этом году ЦБ РФ поднимал вопрос о включении страхования в расчет полной стоимости кредита (ПСК), однако сейчас эта тема, видимо, отошла на второй план, а TCS Group привыкла адаптироваться к любым изменениям регулирования", - считают аналитики.

По их данным, что lifestyle-сервисами сейчас пользуется свыше 1 млн клиентов группы (наиболее популярные - оплата на АЗС, бронирование путешествий и билетов). TCS при этом не планирует продвигать собственный маркетплейс, стратегия основана на создании партнерств и развитии онлайн-сервисов как составной части решений для розничного бизнеса.

О том, что Тинькофф банк, несколько лет развивавший проект ипотечного кредитования по агентской схеме и свернувший его весной 2019 года, думает о запуске ипотечного направления, в конце 2020 года заявил Оливер Хьюз. Сервис "Тинькофф ипотека" был запущен в мае 2015 года, банк работал по агентской схеме с другими кредитными организациями, то есть сам ипотеку не выдавал. Весной 2019 года группа приняла решение закрыть этот сервис, объяснив это решение тем, что выбранная модель не может быть прибыльной в России. На тот момент с сервисом работало 11 банков-партнеров. "Тинькофф" планировал сосредоточиться на кредитовании под залог недвижимости.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%.

Тинькофф банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".