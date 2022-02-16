Петербургские хлебозаводы Fazer перешли на возобновляемые источники электроэнергии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Финская компания Fazer сообщила, что перевела три свои производственные площадки в Петербурге на потребление электроэнергии из возобновляемых источников с начала 2022 года.

Речь идет об электричестве с гидроэлектростанций, соответствующих требованиям к возобновляемым источникам энергии. Компания назвала это важным шагом к снижению выбросов CO2.

"Мы также инвестируем в проекты по повышению энергоэффективности на своих производственных площадках в Петербурге и Москве, чтобы сократить общее количество потребляемой энергии, - заявил через пресс-службу гендиректор Fazer в России Владимир Калявин.

В рамках стратегии по устойчивому развитию в России Fazer обновляет ассортимент и упаковку, сокращает выброс производственных отходов, улучшает логистические решения по доставке продукции, внедряет обновленный кодекс поведения для поставщиков.

Сейчас компания изучает возможности перевода на электричество из возобновляемых источников своего предприятия в Москве.

Fazer Group основана в 1891 году в Финляндии, работает в девяти странах, в том числе в России, где у группы четыре производственные площадки в Петербурге и Москве. Компания выпускает хлеб, шоколад, конфеты и замороженные продукты.