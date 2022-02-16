Поиск
Биатлон10:45Женщины. Финал  Швеция Россия ГерманияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Петербургские хлебозаводы Fazer перешли на возобновляемые источники электроэнергии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Финская компания Fazer сообщила, что перевела три свои производственные площадки в Петербурге на потребление электроэнергии из возобновляемых источников с начала 2022 года.

Речь идет об электричестве с гидроэлектростанций, соответствующих требованиям к возобновляемым источникам энергии. Компания назвала это важным шагом к снижению выбросов CO2.

"Мы также инвестируем в проекты по повышению энергоэффективности на своих производственных площадках в Петербурге и Москве, чтобы сократить общее количество потребляемой энергии, - заявил через пресс-службу гендиректор Fazer в России Владимир Калявин.

В рамках стратегии по устойчивому развитию в России Fazer обновляет ассортимент и упаковку, сокращает выброс производственных отходов, улучшает логистические решения по доставке продукции, внедряет обновленный кодекс поведения для поставщиков.

Сейчас компания изучает возможности перевода на электричество из возобновляемых источников своего предприятия в Москве.

Fazer Group основана в 1891 году в Финляндии, работает в девяти странах, в том числе в России, где у группы четыре производственные площадки в Петербурге и Москве. Компания выпускает хлеб, шоколад, конфеты и замороженные продукты.

Fazer Москва Петербург Владимир Калявин Финляндия

Новости по теме

Новости

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля вырос на 18% к уровню января

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля вырос на 18% к уровню января

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко заочно арестован

В России могут ввести "налог на Steam" для финансирования патриотических игр

В России могут ввести "налог на Steam" для финансирования патриотических игр

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину минимальна после обвала рынка накануне

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину минимальна после обвала рынка накануне

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ

ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями

Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%

Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });