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ЕК отнесла газ и атомную энергию к "зеленым" направлениям для инвестиций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия приняла решение о включении атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" - классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов.

"Газ и атомная энергия могли бы содействовать тяжелому переходу к климатической нейтральности. Мы разработали строгие условия для их включения в таксономию. Для них (атомных и газовых энергопроектов - ИФ) будут установлены четкие ограничения и сроки для поэтапного вывода из эксплуатации", - заявила еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннесс на брифинге в среду.

Она отметила, что ЕС необходимо отказываться от таких крайне вредных энергоресурсов, как уголь, "на который до сих пор приходится 15% электрогенерации в Европе, и мы должны это изменить".

Еврокомиссар акцентировала внимание на том, что таксономия не является обязывающим инструментом для стран-членов: ее роль состоит в том, чтобы повысить прозрачность на финансовом рынке для частного сектора, который заинтересован в устойчивом инвестировании.

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"Таксономия не выступает инструментом энергетической политики ЕС, вся ответственность за определение своего собственного энергомикса лежит на странах-членах. Таксономия также не санкционирует инвестиции в тот или иной сектор и не запрещает инвестировать в другие. Важно помнить, что таксономия – добровольный инструмент", - подчеркнула она.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, основные ограничения для газовых энергопроектов заключаются в том, что они должны продуцировать не больше 100 г СО2/кВт.ч и стать низкоуглеродными или возобновляемыми активами к концу 2035 года. Для атомных энергопроектов вводятся ограничения в части минимизации радиоактивных отходов.

Решение о принятии делегированного акта для формализации норм таксономии остается за Европарламентом и Европейским советом, которые должны в течение четырех месяцев его тщательно изучить. Таксономия может быть отвергнута Европейским советом, если как минимум 20 стран-членов выступят против ее норм, или Европарламентом при как минимум 353 голосах против.

При отсутствии замечаний делегированный акт о принятии таксономии вступит в силу 1 января 2023 года.

Раскол в ЕС

Вопрос включения атомной энергии и газа в таксономию, как известно, расколол Евросоюз. Особенно острые дискуссии шли вокруг атомной энергетики: ее главными оппонентами являются Германия, Австрия, Испания и Люксембург, наряду с природоохранными организациями и различными НКО, которые акцентируют внимание на опасности такой технологии электрогенерации.

С другой стороны, Франция, Финляндия и большинство стран Центральной и Восточной Европы, наоборот, выступают за включение атомной энергетики в таксономию, указывая на то, что сектор нуждается в "зеленом" финансировании для достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Наиболее ярыми сторонниками включения газовых проектов в таксономию выступают зависимые от угольной генерации страны ЕС, среди которых Польша и Чехия, которые рассматривают газ в качестве переходного топлива к чистым видам энергии. Главные противники такого решения: Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция.

Ранее министры энергетики Австрии и Люксембурга сообщили газете Financial Times о готовности подать в Европейский суд на Еврокомиссию, если в Брюсселе примут решение о включении атомной энергетики или природного газа в "Зеленую таксономию ЕС".

"У нас есть веские аргументы для того, чтобы направиться в Европейский суд, если Еврокомиссия решит это сделать, и таксономия вступит в силу. Мы должны быть уверены в том, что финансовые рынки будут оставаться верными альтернативам в сфере возобновляемой энергетики", - сказала министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер в комментарии FT.

Говоря об атомной энергетике, Гевесслер, в частности, отметила, что хотя АЭС и не продуцируют выбросы углекислого газа, проблему радиоактивных отходов никто не отменял. Поэтому, по словам министра, АЭС нарушают принцип ЕС "не наносить существенного вреда окружающей среде".

Помимо этого, вице-премьер-министр Испании Тереза Рибера заявила FT, что Мадрид может разработать собственные "зеленые" стандарты для инвесторов (например, при выпуске "зеленых" облигаций), чтобы не прибегать к использованию европейской таксономии.

Еврокомиссия ЕК ЕС

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