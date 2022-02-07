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Боррель назвал "зеленую энергетику" гарантией энергобезопасности ЕС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Возобновляемые источники энергии могли бы стать для европейского региона наилучшим решением проблемы защиты окружающей среды, а также хорошей гарантией энергетической безопасности, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нашей общей работой должно стать ускорение перехода к использованию "зеленой" энергетики(...) В среднесрочной перспективе у нас есть цель: углеродная нейтральность, в краткосрочной - нам нужно обеспечивать надежность поставок газа", - сказал он по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Таким образом, единственным долгосрочным решением устойчивости и безопасности в области энергетики становится переход от невозобновляемых источников энергии к возобновляемым", - добавил Боррель.

Со своей стороны Блинкен вновь отметил готовность Вашингтона помочь Европе найти поставщиков газа в случае перебоев поставок из России.

Ранее сообщалось, что выработка электроэнергиии из возобновляемых источников в Европе держится на скромном, но стабильном уровне. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в регионе на прошлой неделе (с 31 декабря по 6 февраля) составил 16% после 14,5% на неделе с 24 по 30 января, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

ЕС Жозеп Боррель

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