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"НОВАТЭК" занял место "Яндекса" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" уступил место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 "НОВАТЭКу" по итогам февральской ребалансировки, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI.

Изменение было ожидаемо экспертами.

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Таким образом, четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе MSCI Russia Standard Index) теперь включает "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Газпром" и Сбербанк.

Изменения вступят в силу 28 февраля после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.

НОВАТЭК Яндекс MSCI

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