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MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам февральского квартального пересмотра, говорится в сообщении индексного провайдера.

Результаты вступят в силу 28 февраля после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

MSCI MSCI Russia

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