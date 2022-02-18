В НОВАТЭКе рассказали о готовности обеспечить газом Камчатку, если компанию снабдят ресурсной базой

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" готов обеспечить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатку в том случае, если компанию обеспечат ресурсной базой, необходимой для принятия инвестрешений (ОИР) по новым СПГ-проектам, заявил глава компании Леонид Михельсон в ходе телеконференции для инвесторов.

Он напомнил, что в стратегии развития арктической зоны РФ определено, что к 2030 году в регионе должно производиться 64 млн т СПГ, а к 2035 году - 90 млн т. Кроме того, согласно Энергостратегии до 2035 года, в России планируется производить к 2035 году до 140 млн т (максимальная планка - ИФ).

"Мы давали наши предложения и в правительство, и в "Газпром", и в рамках этих предложений мы подтверждаем, что "НОВАТЭК" готов осуществлять полный объем необходимого СПГ для снабжения газом Камчатки при обеспечении для нас дополнительной ресурсной базы для принятия новых инвестрешений по новым проектам, которые обеспечат достижение указанных целевых показателей", - сказал он.

Ранее Михельсон говорил, что компании не хватает ресурсной базы для выполнения своей стратегической цели по производству до 70 млн т СПГ в год к 2030 году, не уточняя, на какой объем производства ресурсной базы достаточно. Компания построила "Ямал СПГ" мощностью 20 млн т/г, в 2025 году планируется запустить полностью "Арктик СПГ 2" на 20 млн т/г. Рассматривается вопрос о строительстве СПГ-мощностей в рамках "Обского ГХК" на базе недавно полученных Арктического и Нейтинского месторождений федерального значения (мощность пока не называется).

Спрос на СПГ на Камчатке глава "НОВАТЭКа" оценивал в 600 тыс. т СПГ (около 1 млрд куб. м газа в год).

В настоящее время решается вопрос о том, кто будет разрабатывать крупнейшие месторождения на Ямале, принадлежащие "Газпрому", в частности, Тамбейское месторождение с запасами в 4 трлн куб. м газа. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин проводил совещание на этот счет, но решения не было принято - программа монетизации газовых запасов Ямала была отправлена на доработку.

В конце января президент РФ на встрече с губернатором Камчатки, просившим о газификации, заявил, что считает необходимым учесть вопрос газификации Камчатки при распределении ресурсов Ямала между "Газпромом", "НОВАТЭКом" и другими недропользователями.

"Сейчас правительство дорабатывает вопросы, связанные с ресурсной базой: распределение её между "Газпромом", "НОВАТЭКом", другими недропользователями. Я буду иметь это (просьбу "НОВАТЭКа" о получении дополнительной ресурсной базы - ИФ) в виду", - сказал Путин.

Компания неоднократно предлагала "Газпрому" осваивать месторождение совместно или купить его за деньги или свои акции. Однако "Газпром" собирается осваивать актив с "Русгаздобычей" - компании уже учредили СП ООО "Газпром добыча Тамбей", на которое планируется перевести лицензии. Добычу планируется начать с 2026 года.