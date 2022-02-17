Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
Конькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

ЦБ передумал передавать активы МИнБа банку "Траст"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк России решил не передавать активы Московского индустриального банка (МИнБ) на баланс банка "Траст", сообщил журналистам президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов.

"От этой идеи отказались. Процесс не идет никакой. Было принято другое решение, решение было принято нашим акционером. Просто посчитали, что в этом нет целесообразности. Выбрали другой путь. Более детально об этом надо спросить ЦБ, потому что мы в этом плане следовали бы просто решению", - отметил он.

ЦБ в 2021 году решил передать МИнБ Промсвязьбанку, а до этого расчистить его баланс за счет передачи проблемных и непрофильных активов на баланс "Траста". Завершение присоединения МИнБа к ПСБ ожидалось к 1 января 2023 года.

Предполагалось, что "Траст" выкупит проблемные и непрофильные активы МИнБа на 32,1 млрд рублей (или 12,4% от активов последнего). Эту сделку планировалось завершить до 1 августа 2021 года, но эти планы так и не были реализованы.

ЦБ решил санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банков: "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ.

МИнБ Промсвязьбанк Траст Александр Соколов Банк России

Новости по теме

Новости

Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации в Донбассе

Рубль и акции усилили падение на новостях об обострении ситуации в Донбассе

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки IT-отрасли

Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки IT-отрасли

Brent подешевела до $93,65 на сигнале о прогрессе в переговорах США и Ирана

В ФРС заявили о готовности к более быстрому повышению ставок для сдерживания инфляции

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });