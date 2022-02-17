ЦБ передумал передавать активы МИнБа банку "Траст"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк России решил не передавать активы Московского индустриального банка (МИнБ) на баланс банка "Траст", сообщил журналистам президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов.

"От этой идеи отказались. Процесс не идет никакой. Было принято другое решение, решение было принято нашим акционером. Просто посчитали, что в этом нет целесообразности. Выбрали другой путь. Более детально об этом надо спросить ЦБ, потому что мы в этом плане следовали бы просто решению", - отметил он.

ЦБ в 2021 году решил передать МИнБ Промсвязьбанку, а до этого расчистить его баланс за счет передачи проблемных и непрофильных активов на баланс "Траста". Завершение присоединения МИнБа к ПСБ ожидалось к 1 января 2023 года.

Предполагалось, что "Траст" выкупит проблемные и непрофильные активы МИнБа на 32,1 млрд рублей (или 12,4% от активов последнего). Эту сделку планировалось завершить до 1 августа 2021 года, но эти планы так и не были реализованы.

ЦБ решил санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банков: "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ.