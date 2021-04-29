ЦБ передаст Московский индустриальный банк в собственность Промсвязьбанка

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Проблемные и непрофильные активы Московского индустриального банка (МИнБ) будут переданы группе банка "Траст", а сам МИнБ будет передан Промсвязьбанку, говорится в сообщении Банка России.

ЦБ утвердил соответствующие изменения в планы своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства МИнБа и "Траста". Активы планируется передать до 1 августа 2021 года.

Предполагается, что средства на выкуп "Трастом" активов у МИнБа предоставит ЦБ. Затем МИнБ направит полученные средства на погашение ранее полученного депозита Банка России.

"Фондирование операции будет осуществлено за счет предоставления банку "Траст" депозита Банка России в размере не более 24,3 млрд рублей. Полученные от сделки средства будут направлены "МИнБанком" на погашение привлеченного ранее депозита Банка России в размере 22,4 млрд рублей. Депозит будет погашен в июле 2021 года в соответствии со сроком, предусмотренным договором", - отмечает регулятор.

Ожидается, что в соответствии с подготовленными изменениями в федеральные законы 100% акций МИнБа будут переданы Росимуществу для дальнейшей передачи их Промсвязьбанку.

МИнБ будет продолжать работать в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами, отмечает ЦБ.

ЦБ в январе 2019 года объявил о санации МИнБа через ФКБС в связи с неспособностью банка самостоятельно решить финансовые проблемы. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей.