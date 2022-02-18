"ЛУКОЙЛ" купил дополнительные 9,99% в проекте Шах-Дениз за $1,45 млрд

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" закрыл сделку покупки у малазийской Petronas 9,99%-ной доли в газовом проекте Шах-Дениз, сумма сделки составила около $1,45 млрд, сообщила НК.

В результате сделки "ЛУКОЙЛ" увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%. Другими участниками проекта являются компании BP plc (29,99%, оператор), TPAO - 19%, SOCAR - 14,35%, NICO - 10% и SGC - 6,67%.

Изначально "ЛУКОЙЛ" договорился с Petronas о покупке ее доли в 15,5% в Шах-Денизе за $2,25 млрд, что позволило бы довести долю в проекте до 25,5%. Однако Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) после объявления Petronas приобрела 4,35%, поэтому "ЛУКОЙЛ" купил лишь 9,99%.

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), промышленная добыча началась в 2006 году. В 2021 году добыча по проекту (в 100%-ной доле) составила 22,7 млрд куб. м газа и 4,2 млн т нефти и газового конденсата.

С 2018 года реализуется вторая фаза проекта с ожидаемым ростом объема добычи газа до 26 млрд куб. м, нефти и газового конденсата - до 5 млн т. Добытый газ реализуется на рынках Азербайджана, Грузии и Турции, а также с декабря 2020 года поставляется в Европу.