BP-Azerbaijan остановила работу платформы на Шах-Денизе из-за проблемы на трубопроводе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - BP-Azerbaijan, технический оператор разработки месторождения Шах-Дениз, остановил работу платформы Alpha из-за неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"На самой платформе никаких проблем нет. Техническая проблема возникла на подводном трубопроводе для транспортировки конденсата, трубопровод соединяет платформу Alpha с Сангачальским терминалом. По этой причине мы остановили работу этой платформы, - отметили в BP-Azerbaijan. - Платформа, находящийся на ней персонал и другие связанные установки находятся в полной безопасности".

"В настоящее время ведутся все необходимые работы для устранения проблемы в максимально короткие сроки", - заявили в компании.

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщало, что в январе-ноябре 2024 года на Шах-Денизе было добыто 3,1 млн тонн конденсата, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Контракт на разработку месторождения был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

Сейчас производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Bravo в рамках "Стадии-2". Добыча газа здесь началась в декабре 2006 года.