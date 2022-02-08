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"Химактивинвест" Мазепина победил в аукционе на 39% Тольяттиазота

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - АО "Химактивинвест" (Москва, подконтрольно структуре Дмитрия Мазепина) стало победителем аукциона на покупку 38,74% обыкновенных акций ПАО "Тольяттиазот", говорится в протоколе торгов.

Победитель предложил за пакет 31,55 млрд рублей при стартовой цене в 31, 168 86 млрд рублей.

В торгах участвовали всего две компании - "Химактивинвест" и связанное с "Уралхимом" Мазепина ООО "Актум" (Пермь).

Торги по продаже еще 32% обыкновенных акций "Тольяттиазота" назначены 17 февраля, стартовая цена составляет 25, 665 864 млрд рублей.

Тольяттиазот Химактивинвест Дмитрий Мазепин Пермь Актум Уралхим

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