"Химактивинвест" Мазепина победил в аукционе на 39% Тольяттиазота
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - АО "Химактивинвест" (Москва, подконтрольно структуре Дмитрия Мазепина) стало победителем аукциона на покупку 38,74% обыкновенных акций ПАО "Тольяттиазот", говорится в протоколе торгов.
Победитель предложил за пакет 31,55 млрд рублей при стартовой цене в 31, 168 86 млрд рублей.
В торгах участвовали всего две компании - "Химактивинвест" и связанное с "Уралхимом" Мазепина ООО "Актум" (Пермь).
Торги по продаже еще 32% обыкновенных акций "Тольяттиазота" назначены 17 февраля, стартовая цена составляет 25, 665 864 млрд рублей.