Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 424 278 520+1 023 560

Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air приостановили полеты в Киев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa и швейцарская Swiss Air с понедельника приостанавливают полеты в Киев на фоне сложной ситуации вокруг Украины, сообщает BBC News.

"Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда является нашим главным приоритетом", - цитирует BBC News слова представителя Swiss Air.

В миреАвиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLMАвиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLMЧитать подробнее

С аналогичным заявлением выступила и Lufthansa. Немецкая авиакомпания также сообщила о прекращении полетов в Одессу. При этом она продолжит полеты во Львов, отмечает BBC News.

Ожидается, что решение о приостановке авиасообщения по этим направлениям у обеих авиакомпаний будет действовать до конца февраля.

На прошлой неделе о приостановке полетов в Киев объявила нидерландская авиакомпания KLM.

США, другие страны НАТО, а также Украина в последние недели неоднократно заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину. В Москве отвечали, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.

Украина Киев Lufthansa Swiss Air

Новости по теме

Новости

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Рубль и акции негативно отреагировали на сообщения об эвакуации граждан ДНР в Россию

ЦБ предложил штрафы для граждан до 50 000 рублей за расчеты в криптовалютах

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

Рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на мирное решение украинского кризиса

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот

ДОМ.РФ предложил создать систему учета жилья для детей-сирот
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });