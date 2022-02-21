Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air приостановили полеты в Киев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa и швейцарская Swiss Air с понедельника приостанавливают полеты в Киев на фоне сложной ситуации вокруг Украины, сообщает BBC News.

"Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда является нашим главным приоритетом", - цитирует BBC News слова представителя Swiss Air.

С аналогичным заявлением выступила и Lufthansa. Немецкая авиакомпания также сообщила о прекращении полетов в Одессу. При этом она продолжит полеты во Львов, отмечает BBC News.

Ожидается, что решение о приостановке авиасообщения по этим направлениям у обеих авиакомпаний будет действовать до конца февраля.

На прошлой неделе о приостановке полетов в Киев объявила нидерландская авиакомпания KLM.

США, другие страны НАТО, а также Украина в последние недели неоднократно заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину. В Москве отвечали, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.