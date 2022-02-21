Чиновники обсуждают замену рейсов Lufthansa рейсами украинских компаний

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями о том, чтобы они ввели дополнительные рейсы на маршруты, которые недавно из соображений безопасности отменили западные перевозчики, в частности, Lufthansa Group.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Кубраков на пресс-конференции в Киеве. По его словам, кардинальных изменений в динамике полетов на/из Украины не наблюдается, небо Украины остается открытым, ситуация в украинском воздушном пространстве полностью контролируется государством, обоснованных причин для отмен рейсов он не видит.

Министр призвал всех не паниковать.

"При малейшем реальном риске будут приняты быстрые и действенные решения, поскольку безопасность авиации является безусловным приоритетом, - подчеркнул Кубраков. - К подобным сценариям форс-мажорных ситуаций в нашем авиапространстве мы готовились с 2014 года. У нас проводятся регулярные учения, задействованы все наши органы. Нынешняя отмена рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктована исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями относительно безопасности полетов".

"Сегодня изменения в графики работы внесли порядка 10 авиакомпаний. Изменения в графике означают не только изменение воздушного судна - некоторые авиакомпании увеличивают пассажироемкость самолетов на некоторых направлениях - но также и изменение в графике полетов. (. . .) Некоторые рейсы отменяются точечно, некоторые - на период, как это сделала Lufthansa Group", - сообщил советник министра, директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

По его словам, часто аэропорт получает сообщение об отмене рейса, и практически тут же - о назначении другого рейса на другую дату.

"Данные, которые мы получаем от авиакомпаний, говорят о том, что (изменения в расписании - ИФ) происходят в связи с политической ситуацией, кризисом в Украине или в связи с вопросами безопасности. Я считаю, что этот вопрос сегодня заполитизирован. Украинское небо не закрыто, и мы способны обеспечивать высокий уровень безопасности полетов и пассажиров" - сказал Дубревский.

Он также сообщил, что у Мининфраструктуры, аэропортов и украинских авиакомпаний есть сценарий действия на случай, если большинство иностранных авиакомпаний решат отменить рейсы на/из Украины, однако подчеркнул, что никаких причин для массовой отмены рейсов нет.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) не ожидает существенного роста цен на авиабилеты в связи с изменениями в авиастраховании на фоне обострения ситуации вокруг Украины, заявил ее СЕО Евгений Дыхне.

"Одним из существенных условий по изменению страхования является удорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это отражается некоторым образом на стоимости билетов. Но, тем не менее, стоимость перелетов всегда определяется рынком: количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону удорожания билетов не будет ", - сказал он.

19 февраля Мининфраструктуры Украины сообщило, что МАУ начинает продажу билетов на на рейсы в Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, от которого с 21 по 28 февраля отказалась Lufthansa Group, а также увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам.

Министерство также сообщило об успешных переговорах с авиакомпанией SkyUp, которая согласилась выполнить авиаперевозки пассажиров по направлениям, которые Lufthansa временно приостановила, в случае передачи германской компанией украинской соответствующих прав.