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Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская авиакомпания Norwegian временно прекратила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью, сообщил директор по коммуникациям компании Эсбен Туман.

"Мы решили не летать над Украиной до особого распоряжения. Безопасность всегда на первом месте", - сказал он норвежскому телеканалу TV 2.

Norwegian не имеет прямых маршрутов на Украину, но иногда летает над западными частями этой страны.

12 февраля стало известно о решении нидерландской авиакомпании KLM приостановить полеты на Украину. Как сообщила газета De Telegraaf, был отменен запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев. Согласно информации издания, авиакомпания приняла такое решение в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

Norwegian Норвегия Украина

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