Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона "О цифровой валюте", который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в РФ, утверждённой ранее правительством.

Как следует из материалов, размещенных на сайте Минфина, при успешном прохождении тестирования граждане смогут вкладывать средства в цифровые валюты в объеме до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. "Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений", - говорится в материалах.

Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций, подчеркивается в сообщении.

Законопроект прописывает требования к криптовалютным биржам и обменникам. Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. "Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, определенным правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России", - говорится в сообщении.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета.

"Таким образом, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета. Операторы, как и банки, будут обязаны осуществлять комплаенс-процедуры и информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях", - поясняют в министерстве.

Биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют.

В сообщении также говорится, что для сохранности денежных средств клиентов для криптобирж вводится режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов - идентификаторов каждого обладателя цифровых валют. Также они будут обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов.

На криптовалюту граждан и компаний не может быть распространенно взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Минфин также предложил закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.

Как сообщалось, в конце прошлой неделе ЦБ направил в Минфин свой пакет законопроектов о регулировании цифрового майнинга и криптовалютного рынка в РФ, в котором предложил запретить в РФ как майнинг, так и оборот криптовалют и ввести административную ответственность.

"Полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части не противоречащей подходам Минфина России", - говорится в сообщении министерства.