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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Мишустин заявил, что регулировать оборот криптовалют в РФ нужно при участии ЦБ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с осуществлением операций с криптовалютой, необходимо решать совместно с Центробанком, чтобы оценивать риски для денежного обращения России, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

На встрече с представителями фракции ЛДПР в пятницу Мишустин прокомментировал тему создания специального режима по осуществлению операций с криптовалютой.

"Мы очень подробно в прошлом месяце рассматривали концепцию, все участвовали в рассмотрении, она была рассмотрена правительством после того, как Минфин внес ее. И, конечно, необходимо будет интегрировать обороты цифровых валют в финансовую систему страны", - сказал премьер.

"Но, без сомнения, решать такие вопросы можно только совместно с Центральным банком, чтобы оценивать риски, которые... криптовалюты создают для денежного обращения России. То, что касается возможности майнинга, то, что касается возможности дальнейшего регулирования оборота, конечно, этим надо заниматься, и в концепции это было подробно изложено. Она, кстати, нами была утверждена", - добавил Мишустин.

Он обещал рассмотреть предложения ЛДПР, заметив: "Считаем, что здесь все возможно, но конечно, с участием Центрального банка".

Михаил Мишустин ЦБ РФ
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