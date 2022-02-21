Акционер McDonald's призвал сеть отказаться от мяса свиней, выращенных "негуманно"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Карл Айкан, держатель 200 акций McDonald's, выдвинул в совет директоров сети двух своих кандидатов и одновременно раскритиковал отношение сети к свиньям. Он призвал всех поставщиков свинины для ресторанов сети отказаться от технологии выращивания животных в так называемых гнездовых клетках.

Речь идет о небольших клетках, в которых свиноматок держат во время беременности. Айкан считает эту практику жестоким обращением с животными, в заявлении он назвал ее "позорной", отмечает ВВС News. McDonald's еще в 2012 году пообещала за десять лет отказаться от сотрудничества со свиноводами, которые используют эти клетки. Айкан указал, что компания не выполнила это обещание в срок и потребовал принять меры.

McDonald's ответила, что закупает примерно 1% производимой в США свинины, сама свинину не производит и не перерабатывает и не содержит свиней.

Компания напомнила, что в 2012 году стала одной из первых, кто взял на себя обязательство отказаться от продукции производителей, которые используют гнездовые клетки. Выполнить обещание в срок компания не смогла в том числе из-за пандемии коронавируса и эпидемий у свиней. К концу 2022 года McDonald's рассчитывает, что будет получать уже до 85-90% от свиноводов, которые придерживаются гуманного отношения к свиньям, и доведет его долю до 100% к концу 2024 года. Сейчас же перейти исключительно на такое мясо сети не представляется возможным.

В McDonald's также отметил, что Айкан является мажоритарным акционером компании Viskase, которая производит упаковку для свинины и мяса птицы. Это обстоятельство дает ему уникальный шанс увести свиноводство от практики использования клеток для свиноматок, но в McDonald's пока не слышали, чтобы он публично призывал Viskase взять на себя обязательства прекратить сотрудничать со свиноводами, применяющими гнездовые клетки.

Forbes оценивает состояние Карла Айкана в $16,8 млрд.