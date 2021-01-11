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"Ъ" узнал о возможной покупке Сбербанком сети магазинов "Ситилинк"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России может купить сеть магазинов техники "Ситилинк" и другие розничные активы группы Merlion, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Сбербанк и Merlion 24 декабря 2020 года объявили о стратегическом партнерстве в сфере электронной коммерции. Тогда в пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" сообщили, что речь идет лишь об этом партнерстве на согласованных условиях и "переговоры по другим темам не велись".

По данным "Коммерсанта", Сбербанк в конце прошлого года провел предпродажный аудит и оценку Merlion, переговоры ведутся о приобретении розничных активов компании. В их число входят сеть электроники "Позитроника", розничная сеть "Ситилинк" и сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник".

Издание уточняет, что привлечение инвестора в Merlion может быть связано с желанием сохранить активы на фоне уголовного дела в отношении владельцев группы Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Они были арестованы, как и бывший топ-менеджер Merlion Борис Левин. По версии следствия, бизнесмены причастны к убийству в 2015 году в Красногорском районе Московской области.

В конце ноября 2020 года первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что Сбербанк намерен уже по итогам 2023 года войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка e-commerce с общим оборотом в 500 млрд рублей. Тогда же Хасис сообщил, что Сбербанк на тот момент не обсуждал крупные M&A в сфере e-commerce и что для банка предпочтительно органическое развитие и точечные покупки.

Также кредитная организация анонсировала планы по созданию крупного маркетплейса в сфере электронной коммерции. Сбербанк уже имеет опыт создания маркетплейса: в 2018-2020 гг. банк развивал e-commerce СП "Яндекс.Маркет" вместе с российской интернет-компанией. В результате "Яндекс" приобрел у Сбербанка 100% "Яндекс.Маркета", куда, помимо агрегатора товаров, вошел маркетплейс "Беру", и теперь также готовится войти в топ-3 лидеров в e-commerce в 2023 году. Также маркетплейс Ozon в рамках подготовки к IPO в прошлом году раскрыл информацию о нереализованном соглашении со Сбербанком. Кроме того, СМИ сообщали об интересе Сбербанка к маркетплейсу "М.Видео" - goods.ru.

Сбербанк Ситилинк Merlion

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