Представитель Украины призвал остановить членство РФ в ЕБРР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Остановить членство Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) предложил член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев.

"Безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих ЕБРР вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР в соответствии с статьями 8.3 и 38.1 банка", - написал он в фейсбуке.

Шевалев обосновал свою инициативу признанием Россией ДНР и ЛНР, что он расценил как "вопиющее нарушение Россией норм международного права".

Шевалев считает, что есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров банка по этому вопросу.

В число акционеров ЕБРР входит 71 страна, Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк.

Согласно информации на сайте банка, Россия вступила в ЕБРР 9 апреля 1992 года, ее взнос - 1,2 млрд евро.