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Решение ограничить наценки на социально значимые продукты могут принять до конца недели

Решение ограничить наценки на социально значимые продукты могут принять до конца недели
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Торговля может до конца недели принять решение об ограничении наценок на ряд социально значимых продуктов.

"В настоящее время совместно с ФАС, Минпромторгом и торговыми сетями обсуждается возможность добровольных ограничений наценок на отдельные группы социально значимых товаров. Министерство рассчитывает завершить эту работу до конца текущей недели", - сообщает Минсельхоз по итогам заседания межведомственного штаба, на котором обсуждались меры по стабилизации цен на продовольствие.

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По его словам, в настоящее время обозначилась тенденция к снижению цен на свинину, куриное мясо, яйца и рыбу. Вместе с тем особого внимания требует ситуация по овощам и картофелю. Учитывая, что цены на зарубежные овощи выше российских, стратегическая задача - расширение отечественного производства. В связи с этим Минсельхоз разрабатывает федеральный проект, направленный на стимулирование производства картофеля и овощей.

"Кроме того, в целях недопущения роста стоимости сахара в соответствии с рекомендациями ФАС практически все российские производители зафиксировали отпускные цены для продажи в розницу до конца текущего сезона. Данная мера позволит обеспечить прозрачное ценообразование и стабильную ситуацию на рынке, - заявил глава Минсельхоза, процитированный в пресс-релизе. - Кроме того, для поддержания стабильных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в марте планируем поддержку предприятий в размере 2,5 тыс. рублей на тонну произведенной и реализованной продукции. На эти цели будет направлено 2,5 млрд рублей".

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Для получения компенсации хлебопекарные предприятия должны будут взять на себя обязательства о том, что не будут повышать цены. Аналогичная мера была реализована в прошлом году и показала свою эффективность, отмечается в сообщении.

Как сообщал на парламентских слушаниях в Госдуме на прошлой неделе глава аграрного комитета Владимир Кашин, депутаты вместе с Минсельхозом подготовили законопроект об ограничении наценки на социально значимые продовольственные товары. Он предусматривает предельную наценку в размере 10%, причем не только для крупнейших ритейлеров.

Минсельхоз РФ

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