Думе предложили законодательно ограничить торговые наценки на продукты

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдуме предложили подготовить законопроект, который ограничит предельные торговые наценки на социально значимые продукты, следует из проекта рекомендаций, подготовленного к парламентским слушаниям о госрегулировании ценообразования на продовольственном рынке.

Правительству и профильным ведомствам также рекомендовано проработать вопрос перевода торговых сетей на долгосрочные контракты с сельхозпроизводителями на поставку овощей по фиксированной цене, а также разработать правила, по которым производители продуктов смогут указывать на упаковке отпускную цену.

Крупные ритейлеры, включая "Магнит" и X5 Retail Group, с 2020 года вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров.

В январе 2022 года "Магнит", Х5 и "Бристоль" (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в Федеральную антимонопольную службу. Х5 и "Магнит" были готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%. "Магнит" установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.

Затем ведомства рекомендовали ритейлу снизить предельные наценки на социально значимые товары до 5%.

Минсельхоз не устроили действия ритейлеров - в качестве товаров, по которым планируется добровольно ограничить наценку в 5%, они предложили собственные торговые марки, которые и сейчас продаются с минимальной наценкой, говорил "Интерфаксу" источник на аграрном рынке.

Аналитики указывали, что снижение предельной наценки касалось ограниченного числа SKU и в целом не влияет на рентабельность ритейлеров.

"Участники парламентских слушаний отмечают, что стабилизация ценовой ситуации на российском продовольственном рынке не должна осуществляться только за счет предприятий АПК. Система ценообразования на продовольственные товары такова, что розничная цена находится в слабой зависимости от цены на сельскохозяйственное сырье. Должна быть оптимизирована добавленная стоимость по всей цепочке движения продовольствия от поля или фермы до прилавка. Должны быть ограничены торговые наценки", - говорится в проекте рекомендаций.

ФАС продолжает выявлять в ритейле высокие наценки, в некоторых случаях превышающие 50% и даже 100%, отмечается в документе. По данным экспертов, на продовольственные товары наценки достигают 50-400%. Например, 1 килограмм пшеницы четвертого класса реализуется по отпускной цене в 15,1 рубля. Произведенный из этого сырья 1 килограмм муки стоит уже 22,6 рубля, а выпеченный из этой муки хлеб - 58,6 рубля за килограмм. При этом в рознице хлеб реализуется уже по цене 92,7 рубля за килограмм, говорится в документе. Овощная продукция, попадая на прилавки напрямую с поля, из-за торговой наценки становится дороже в 2-3 раза.

При этом доминирующее положение торговых сетей позволяет им извлекать "сверхприбыли" и диктовать условия поставщикам, которые в отсутствие других каналов вынуждены принимать зачастую невыгодные для себя условия, подчеркивается в документе.

Как заявила журналистам зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина, тема цен на продукты питания была, есть и будет самой чувствительной для общества, так как касается всех граждан без исключения.

"Прошлый год был особенно непростым для всех, учитывая ситуацию и с пандемией, и со сложной экономической ситуацией в ряде отраслей, - сказала она. - Но невозможно постоянно сдерживать цены только у производителей сельскохозяйственной продукции, не регулируя стоимость всех затрат по цепочке и не компенсируя в полной мере потери самим производителям. Иначе есть опасения, что аграрии в лучшем случае будут перепрофилироваться на другие культуры или производства, в худшем - закроются совсем".

Как считает Школкина, правительству сейчас необходимо проработать ряд конкретных мер, в том числе по таможенно-тарифной политике в части экспортно-импортных пошлин, по регулированию торговых наценок по всей цепочке прохождения продукции, по разработке программы поддержки малоимущих граждан, возможно через дополнительные социальные выплаты, по точечной поддержке конкретных подотраслей сельского хозяйства.