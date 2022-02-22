Brent торгуется у $97,76 за баррель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются высокими на фоне геополитической напряженности вокруг Украины и после признания Россией независимости республик Донбасса.

К 14:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent торговались у $97,76 за баррель, это на $2,37 (2,48%) выше уровней закрытия предыдущей сесии. Незадолго до полудня по Москве цена барреля Brent превышала $99.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту торговались на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) у $94,5 за баррель, это на $3,43 (3,77%) выше уровней закрытия пятницы. Срок действия мартовских контрактов на этот сорт топлива истекает с закрытием рынка во вторник. Апрельские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $93,55, что на $3,34 (3,7%) выше цены на закрытие предыдущих торгов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил российским военным обеспечить там мир и порядок.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник.

Беспокойство участников рынка растет, поскольку многие предполагают, что в случае возникновения вооруженного конфликта между Россией и Украиной поставки российской нефти могут резко упасть. Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, поэтому санкции или другие ограничения на экспорт могут спровоцировать еще больший скачок цен.

"Если США и Европа не отвернутся от Украины. Brent, кажется неизбежно, в скором времени протестирует уровень в $100 за баррель, - считает аналитик Oanda Джеффри Хейли. - Полномасштабное вторжение России на территорию Украины может привести к скачку до $130 за баррель и потянуть за собой WTI. Очень маловероятно, что Brent в ближайшем будущем опустится ниже $90 за баррель".