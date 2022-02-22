Цена Brent взлетела до $96,8 за баррель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут утром во вторник, обновляя семилетние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, пишет MarketWatch.

К 8:09 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,48%), до $96,8 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на 2% - до $95,39 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,79 (3,06%), до $93,86 за баррель. За предыдущую сессию в пятницу контракт подешевел на 0,8%, в понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил Минобороны задействовать военных для поддержания мира в самопровозглашенных республиках. Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник. Президент США Джо Байден уже ввел санкции против ДНР и ЛНР.

Ранее некоторые аналитики предупреждали, что в случае эскалации напряженности на востоке Украины цена Brent может превысить $100 за баррель на опасениях о перебоях поставок нефти из России.