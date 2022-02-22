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Цена Brent превысила $99 за баррель впервые с сентября 2014 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился во вторник из-за ухудшения геополитической ситуации на востоке Украины.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:23 по московскому времени подскочили в цене на $3,76 (3,94%) - до $99,15 за баррель. Котировки поднялись выше $99 за баррель впервые с сентября 2014 года.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетела к этому времени на $4,65 (5,11%) - до $95,72 за баррель. Срок действия мартовских контрактов на этот сорт топлива истекает с закрытием рынка во вторник.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, он поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник.

ЛНР ДНР Украина. Brent WTI

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