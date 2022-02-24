Депозитарные расписки на акции РФ рухнули на торгах в Европе на 25-67%

Сильнее всего пострадали бумаги Сбербанка

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки на российские акции рухнули на торгах в Европе на 25-67% на фоне возросших геополитических и санкционных рисков после начала боевых действий в Донбассе, сильнее всего пострадали бумаги Сбербанка.

По данным на 11:20 по московскому времени, падение депозитарных расписок на обыкновенные акции Сбербанка составило 67% - до 64,9 рубля за штуку (на МосБирже они стоили 89,6 рубля). Расписки на акции "ЛУКОЙЛа" теряют 49,4%, "Газпрома" - 36,1%, "Магнита" - 33,4%, "Норникеля" - 32,9%, НЛМК - 28%, ВТБ - 25,1%, "РусГидро" - 24,6%, "Роснефти" - 24,2%.

В четверг стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.