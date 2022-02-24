Байден пообещал России последствия за нападение на Украину

Джо Байден Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назвал нападение России на Украину неспровоцированным и неоправданным и пообещал призвать ее к ответу. Об этом говорится в специальном заявлении президента.

"Президент Путин выбрал начать подготовленную им войну, которая приведет к катастрофическим жертвам и страданиям. Только Россия будет нести ответственность за смерти и разрушения, которые это нападение принесет, а Соединенные Штаты и их союзники дадут ей единый и решительный ответ. Весь мир призовет Россию к ответственности", - говорится в заявлении.

Байден пообещал следить за ситуацией из Белого дома в том числе по отчетам от своей команды по безопасности.

24 февраля утром по времени Вашингтона он пообещал провести встречу с представителями стран "Большой семерки" и выпустить обращение к народу, в котором будут изложены дальнейшие шаги США и их союзников в отношении России за "этот бессмысленный акт агрессии против Украины".