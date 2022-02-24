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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Кремль прогнозировал недолгую эмоциональную реакцию рынков

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Руководство России ожидало эмоциональную реакцию рынков на военную операцию на Донбассе, ситуация должна выровняться в ближайшее время, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Да, это неизбежная эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется, и уже примет более спокойный и осознанный характер в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, чтобы период эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры.

"Был создан необходимый запас прочности и так далее и тому подобное", - сказал Песков.

Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине.

Хроника Военная операция на Украине
Украина Дмитрий Песков Владимир Путин

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