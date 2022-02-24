Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Wintershall Dea не ждет закрытия "Северного потока 2" без компенсаций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Оператор проекта "Северный поток 2" потребует компенсации, если он будет остановлен путем политического вмешательства, полагает инвестор - германская нефтегазовая компания Wintershall Dea.

Военная операция на Украине

"Если политическое вмешательство препятствует запуску "Северного потока 2", мы предполагаем, что проектная компания может быть вынуждена потребовать выплаты компенсаций. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария политического вмешательства без компенсации. Сценарии были основаны на наших текущих внутренних оценках рисков и юридическом анализе", - говорится в годовом отчете Wintershall Dea, который был опубликован днем 24 февраля.

Пять крупнейших европейских энергетических компаний - Wintershall Dea, Engie, OMV, Shell и Uniper - предоставили кредиты проектной компании Nord Stream 2 AG.

Wintershall Dea не исключил, что в отношении проекта могут быть предприняты новые санкционные действия или другие политически мотивированные действия в отношении энергетических проектов с Россией. Геополитические риски сохраняются и могут иметь последствия для сроков ввода в коммерческую эксплуатацию "Северного потока 2".

"В том маловероятном случае, если проект не может быть введен в эксплуатацию, и/или "Северный поток 2" не сможет обслуживать кредиты, существуют обычные договорные положения, направленные на ограничение финансовых рисков для группы", - отмечается в отчете.

Но даже при сценарии задержки ввода в эксплуатацию из-за не завершенного процесса сертификации, Wintershall Dea ожидает, "что договорные обязательства перед финансовыми инвесторами будут выполнены". "В 2021 году Nord Stream 2 AG выполнила все свои договорные обязательства перед финансовыми кредиторами", - подчеркивает инвестор.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Ранее на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что попросит Минэкономики Германии отозвать отчет по газопроводу, ранее переданный регулятора - Федеральному сетевому агентству. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен.

23 февраля США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Wintershall Dea Северный поток 2 Германия Олаф Шольц

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила о подготовке западных компаний к санкциям против России

Цена на нефть WTI поднялась до $100 за баррель впервые с 2014 года

"Индекс страха" Уолл-стрит подскочил на 17% из-за событий на Украине

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро

Рубль отыграл существенную часть утреннего обвала к доллару и евро

Нефть Urals подешевела в Северо-Западной Европе до минимума с 8 ноября 2004 года

Военная операция на Украине

"СПБ биржа" возобновит торги в 12:30 после приостановки более чем на 4 часа

Депозитарные расписки на акции РФ рухнули на торгах в Европе на 25-67%

Депозитарные расписки на акции РФ рухнули на торгах в Европе на 25-67%

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке

Темпы падения фондовых индексов РФ ускорились до 29-36%

"Газпром" подтвердил, что транзит через Украину идет штатно

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });