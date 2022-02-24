Wintershall Dea не ждет закрытия "Северного потока 2" без компенсаций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Оператор проекта "Северный поток 2" потребует компенсации, если он будет остановлен путем политического вмешательства, полагает инвестор - германская нефтегазовая компания Wintershall Dea.

"Если политическое вмешательство препятствует запуску "Северного потока 2", мы предполагаем, что проектная компания может быть вынуждена потребовать выплаты компенсаций. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария политического вмешательства без компенсации. Сценарии были основаны на наших текущих внутренних оценках рисков и юридическом анализе", - говорится в годовом отчете Wintershall Dea, который был опубликован днем 24 февраля.

Пять крупнейших европейских энергетических компаний - Wintershall Dea, Engie, OMV, Shell и Uniper - предоставили кредиты проектной компании Nord Stream 2 AG.

Wintershall Dea не исключил, что в отношении проекта могут быть предприняты новые санкционные действия или другие политически мотивированные действия в отношении энергетических проектов с Россией. Геополитические риски сохраняются и могут иметь последствия для сроков ввода в коммерческую эксплуатацию "Северного потока 2".

"В том маловероятном случае, если проект не может быть введен в эксплуатацию, и/или "Северный поток 2" не сможет обслуживать кредиты, существуют обычные договорные положения, направленные на ограничение финансовых рисков для группы", - отмечается в отчете.

Но даже при сценарии задержки ввода в эксплуатацию из-за не завершенного процесса сертификации, Wintershall Dea ожидает, "что договорные обязательства перед финансовыми инвесторами будут выполнены". "В 2021 году Nord Stream 2 AG выполнила все свои договорные обязательства перед финансовыми кредиторами", - подчеркивает инвестор.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Ранее на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что попросит Минэкономики Германии отозвать отчет по газопроводу, ранее переданный регулятора - Федеральному сетевому агентству. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен.

23 февраля США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.