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Блинкен счел, что РФ "может начать вторжение на Украину" до утра четверга

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть все основания предполагать, что Россия "может начать что-то похожее на полномасштабное вторжение на Украину уже этой ночью".

"Да. К сожалению, Россия привела свои войска к полной готовности вдоль границы с Украиной - на севере, на востоке, на юге. Похоже, все готово для того, чтобы Россия предприняла крупную агрессию против Украины", - заявил Блинкен на вопрос журналиста NBC News существует ли вероятность, что Россия осуществит нападение на Украину в четверг ночью.

Тем не менее, по его мнению, все еще есть возможность предотвратить "серьезную агрессию".

"Мы нанесли им (России - ИФ) сильный удар - не только мы, но и в унисон с Европой, в унисон с другими союзниками и партнерами пошли против крупных финансовых институтов, свернули крупный проект, так называемый трубопровод "Северный поток 2 ". (...) Мы очень ясно дали понять вместе со всеми нашими союзниками и партнерами, что в будущем будут серьезные последствия", - заключил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против компании-оператора "Северного потока 2". Минфин США в связи со введением санкций против "Северного потока 2" распорядился ко 2 марта завершить все операции с этой компанией.

Позже ЕС ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка. Эти банки фигурируют в санкционном списке, опубликованном в ночь на четверг в официальном журнале ЕС. Также санкции вводятся против "Агентства интернет-исследований". В рамках опубликованных в ночь на четверг санкций против России Евросоюз ввёл и ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ. В санкционный список Евросоюза включены высокопоставленные официальные лица РФ, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

США Энтони Блинкен Украина

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