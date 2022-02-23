Минфин США распорядился ко 2 марта прекратить операции с "Северным потоком 2"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минфин США в связи со введением санкций против "Северного потока 2" (Nord Stream 2 AG) распорядился завершить к 2 марта завершить все операции с этой компанией.

"Транзакции, имеющие отношение к Nord Stream 2 AG или любой прямо или косвенно принадлежащей этой компании структуре... разрешаются до 2 марта 2022", говорится в распоряжении министерства.

Также оно сообщает о включении в санкционный список SDN List главы "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Минфин подтвердил введение санкций против Nord Stream 2 AG, о котором ранее в среду объявил президент США Джо Байден.