Оценка роста ВВП США в IV квартале улучшена с 6,9% до 7%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU -Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Министерства торговли страны. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

В третьем квартале ВВП США вырос на 2,3%.

Таким образом, в октябре-декабре темпы повышения ускорились до максимума за пять кварталов.

Согласно пересмотренным данным, потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, повысились в минувшем квартале на 3,1%, а не 3,3%, как было объявлено ранее. Экспорт повысился на 23,6% против сообщавшихся прежде 24,5%.

Между тем инвестиции бизнеса в основной капитал выросли более значительно - на 2,6%, а не на 1,3%. При этом вложения в жилую недвижимость увеличились на 1% вместо сообщавшегося ранее снижения на 0,8%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале повысился на 5% после роста на 4,6% в предыдущие три месяца. Предварительно было объявлено о подъеме на 4,9%.

По итогам всего 2021 года американская экономика увеличилась на 5,7% - максимальными темпами с 1984 года. В 2020 году был зафиксирован рекордный за послевоенное время обвал на 3,4%. До начала пандемии COVID-19 средние темпы подъема экономики составляли около 2,3%.

Представленная Минторгом в четверг информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за четвертый квартал и 2021 год в целом ожидается в конце марта.