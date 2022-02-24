Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Оценка роста ВВП США в IV квартале улучшена с 6,9% до 7%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU -Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Министерства торговли страны. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

В третьем квартале ВВП США вырос на 2,3%.

Таким образом, в октябре-декабре темпы повышения ускорились до максимума за пять кварталов.

Согласно пересмотренным данным, потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, повысились в минувшем квартале на 3,1%, а не 3,3%, как было объявлено ранее. Экспорт повысился на 23,6% против сообщавшихся прежде 24,5%.

Между тем инвестиции бизнеса в основной капитал выросли более значительно - на 2,6%, а не на 1,3%. При этом вложения в жилую недвижимость увеличились на 1% вместо сообщавшегося ранее снижения на 0,8%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале повысился на 5% после роста на 4,6% в предыдущие три месяца. Предварительно было объявлено о подъеме на 4,9%.

По итогам всего 2021 года американская экономика увеличилась на 5,7% - максимальными темпами с 1984 года. В 2020 году был зафиксирован рекордный за послевоенное время обвал на 3,4%. До начала пандемии COVID-19 средние темпы подъема экономики составляли около 2,3%.

Представленная Минторгом в четверг информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за четвертый квартал и 2021 год в целом ожидается в конце марта.

США Минторговли

Новости

CNN сообщил об отсутствии в ЕС единства насчет отключения России от SWIFT

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний
Военная операция на Украине

Шведская Vattenfall отказалась от российского ядерного топлива для АЭС

Военная операция на Украине

ВТБ рекомендовал корпоративным клиентам отказаться от операций в долларах и евро

"Тольяттиазот" прекратил транзит аммиака через Украину и остановил часть мощностей

"Тольяттиазот" прекратил транзит аммиака через Украину и остановил часть мощностей
Военная операция на Украине

Auchan меняет график работы магазинов на Украине

Золото подскочило до максимума с сентября 2020 года

ВТБ рекомендовал клиентам сократить или закрыть позиции по портфелям иностранных бумаг

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });