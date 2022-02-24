Petrobras увеличила увеличила чистую годовую прибыль в 17 раз

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль в 17,4 раза относительно 2020 года, до $19,88 млрд.

Показатель 2021 года почти вдвое превысил значения 2019 года, когда компания сообщила о рекордной чистой прибыли.

Petrobras отмечает, что рост финансовых показателей связан, в основном, с 70%-ным ростом цен на нефть марки Brent за этот период, а также с увеличением объемов продаж на внутреннем рынке и повышением рентабельности нефтепродуктов.

Скорректированная EBITDA в 2021 году составила 43,56 млрд, что в 1,5 раза выше показателя 2020 года. Выручка увеличилась в 1,6 раза, до $84 млрд.

При этом в четвертом квартале 2021 года чистая прибыль Petrobras составила $5,63 млрд, что на 5% меньше, чем в третьем квартале, и вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 28% год к году, до $11,3 млрд, выручка выросла на 3,3%, до $24,03 млрд.

Отмечается, что в 2021 году капитальные затраты компании составили $8,8 млрд (+9%), в течение следующих пяти лет планируется дополнительно инвестировать $68 млрд (+24% больше, чем прогнозировалось на 2021-2025 годы).

Как сообщалось, в 2021 году бразильская компания добывала 2,77 млн б.н.э. в сутки, что, в целом, соответствует плану, однако на 2,5% уступает показателю 2020 года, когда добыча углеводородов достигла рекордных 2,84 млн б.н.э в сутки.