Годовая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла более чем в четыре раза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла более чем в четыре раза к 2020 году, до рекордных 503,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Ее прибыль в IV квартале увеличилась к III кварталу на 4,8% - до 146 млрд рублей.

Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали чистую прибыль компании по МСФО за весь 2021 год на уровне 502 млрд рублей, в четвертом квартале - 146 млрд рублей.

Годовая выручка "Газпром нефти" составила 3,068 трлн рублей, что на 53,5% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла в 2 раза к уровню прошлого года - до 986,1 млрд рублей. Рост был обеспечен увеличением объемов добычи углеводородов и переработки нефти, позитивной динамикой цен на нефть и нефтепродукты и эффективными действиями менеджмента компании.

Свободный денежный поток "Газпром нефти" составил 500,1 млрд рублей за 2021 год.

"По итогам 2021 года компания впервые преодолела уровень добычи в 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте, увеличив ее в два раза за последние 10 лет. Это была одна из ключевых целей, которую мы ставили перед собой в рамках долгосрочной стратегии развития компании, - напомнил через пресс-службу глава компании Александр Дюков. - При этом мы видим возможности для дальнейшего активного роста добычи в 2022 году и последующие годы. Благодаря восстановлению спроса на нефть, а также за счет эффективной и быстрой реакции компании на изменение конъюнктуры рынка, наши ключевые финансовые показатели достигли рекордных значений за всю историю "Газпром нефти".

По его словам, эти результаты позволят компании увеличить дивиденды.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 года в расчете 40 рублей на обыкновенную акцию - это исторический максимум, напомнил Дюков и добавил, что компания планирует сохранить сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов.

Добыча углеводородов

Годовая добыча углеводородов "Газпром нефти" впервые превысила 100 млн тонн и составила 101,4 млн т в нефтяном эквиваленте, что на 5,6% выше результата 2020 года.

"Рост к 2020 году (...) обеспечен увеличением добычи на нефтяных оторочках, основных активах компании в ХМАО и ЯНАО, в Томской и Оренбургской областях, а также запуском инфраструктуры на Тазовском и Новопортовском месторождениях. Тазовское месторождение, введенное в эксплуатацию в июне 2021 года, станет ключевым активом крупного нефтегазового кластера в ЯНАО, который "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" будут разрабатывать в рамках совместного предприятия "Меретояханефтегаз", - объяснили в компании.

Годовой объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий вырос на 7,8% - до 43,5 млн тонн. Компания связывает рост показателей с восстановлением спроса на фоне снятия "коронавирусных" ограничений, а также с работой комплекса "ЕВРО+" на Московском НПЗ.

В отчетном году компания реализовала более 26 млн тонн нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта, что на 12,9% превосходит результат 2020 года.

"Постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией COVID-19, позволило компании увеличить среднесуточную реализацию через одну АЗС в России на 9,3% - до 18,55 тонн в сутки - и объем продаж автомобильных топлив на 11,4% к результату 2020 года. Восстановление пассажиропотока и улучшение конъюнктуры рынка способствовали существенному росту реализации авиатоплива и битумов - на 36,9% и 34,7% к аналогичному периоду прошлого года соответственно. Рост продаж масел составил 6,5%", - говорится в сообщении.

"Рост к 2020 году (...) обеспечен увеличением добычи на нефтяных оторочках, основных активах компании в ХМАО и ЯНАО, в Томской и Оренбургской областях, а также запуском инфраструктуры на Тазовском и Новопортовском месторождениях. Тазовское месторождение, введенное в эксплуатацию в июне 2021 года, станет ключевым активом крупного нефтегазового кластера в ЯНАО, который "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" будут разрабатывать в рамках совместного предприятия "Меретояханефтегаз", - отмечает компания.

Годовой объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий вырос на 7,8% - до 43,5 млн тонн. Компания связывает рост показателей с восстановлением спроса на фоне снятия "коронавирусных" ограничений, а также с работой комплекса "ЕВРО+" на Московском НПЗ.

Добыча ЖУВ

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) "Газпром нефти" в 2021 году выросла к 2020 году на 2,4% - до 61,96 млн тонн за счет запуска нефтяной и газовой инфраструктуры и реализации программы ГТМ на месторождениях нефтяных оторочек и Тазовском месторождении, говорится в отчете компании.

Добыча газа выросла на 11%, до 47,84 млрд куб. м. Этот рост связан с запуском нефтяной и газовой инфраструктуры на Тазовском месторождении и на месторождениях нефтяных оторочек, а также запуском инфраструктуры по поставке газа в газопровод внешнего транспорта на Новопортовском месторождении.

"Объем добычи газа по группе увеличился на 12,8% квартал к кварталу преимущественно вследствие запуска инфраструктуры по поставке газа в газопровод внешнего транспорта на Новопортовском месторождении", - говорится в отчете.

Суточная добыча углеводородов выросла на 5,7% год к году (на 7,3% в четвертом квартале к третьему кварталу) вследствие изменения ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и роста объемов добычи газа.

Запасы углеводородов

Доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов "Газпром нефти" по итогам 2021 года по международным стандартам PRMS выросли до 2,27 млрд тонн н.э., что на 6,8% выше показателя прошлого года. Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%.

В 2021 году суммарные запасы "Газпром нефти" категорий "доказанные" и "вероятные" с учетом доли в совместных предприятиях достигли 4,1 млрд тонн н.э. Аудит проведен независимой международной консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.

"Газпром нефть" расширила ресурсную базу с помощью успешной геологоразведки и доизучения активов в Западной и Восточной Сибири. В том числе - за счет месторождения имени Александра Жагрина в ХМАО-Югре, извлекаемые запасы которого с открытия в 2017 году выросли почти в 20 раз к концу 2021-го. Значительный вклад в развитие ресурсной базы внесли месторождения, разрабатываемые компанией на основе долгосрочных рисковых операторских договоров с ПАО "Газпром" и его дочерними предприятиями. Так, в прошлом году в аудит были включены отдельные участки и пласты Уренгойского и Ен-Яхинского месторождений, отмечается в пресс-релизе.

В 2021 году "Газпром нефтью" были открыты 32 залежи с извлекаемыми запасами около 50 млн т н.э. Компания продолжила внедрение технологий и подходов, снижающих углеродный след и воздействие на экосистемы регионов как в добычных, таки и поисковых проектах. В 2021 году "Газпром нефть" расширила применение экологичной технологии геологоразведки "Зеленая сейсмика", обследовав с ее помощью около 1 тыс. кв. км в ХМАО-Югре и Томской области. С момента внедрения в 2017 году "Зеленая сейсмика" помогла сохранить свыше 6 млн деревьев, подчеркивает компания.

В прошлом году "Газпром нефть" получила 6 новых лицензий, в том числе на Краснореченский участок в Оренбургской области, три лицензии на изучение нижележащих горизонтов и фланговых активов в ХМАО-Югре, ЯНАО и Оренбуржье, а также первые в отрасли лицензии на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов. Технологические полигоны для тестирования инновационных решений создаются компанией на участках Пальяновский и Салымский 3 в ХМАО-Югре.

Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что в 2021 году добыча "Газпром нефти" впервые преодолела знаковую отметку в 100 млн тонн нефтяного эквивалента. "Основой для многолетнего роста производства стало последовательное развитие ресурсной базы. Запасы, которые мы прирастили в прошлом году, расположены вблизи действующих активов "Газпром нефти" и уже в ближайшей перспективе будут вовлечены в разработку", - сказал он.

Директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Гео" Юрий Масалкин подчеркнул, что 2021 год стал одним из наиболее успешных за всю историю компании по восполнению запасов углеводородов: "Несмотря на рекордную добычу, они впервые превысили отметку в 4 млрд тонн нефтяного эквивалента. В основе этого лежит высокая эффективность программ доизучения месторождений "Газпром нефти" в Западной Сибири, а также включение в аудит новых крупных активов. Современные технологии геологоразведки, последовательная и системная работа с портфелем создают основу для достижения стратегических целей компании".